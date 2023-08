Am 26. und 27. August lädt die Schaalseestadt Zarrentin Besucher zum traditionellen Klostermarkt „Kunst und Werk“. 84 Aussteller präsentieren im und am Kloster Mode- und Schmuckdesign, vielseitige Keramik, Gartenaccessoires und vieles mehr. Die Produkte stammen überwiegend aus eigener Herstellung. Gastronomische Stände bieten verschiedene Speisen und Getränke an.

Am Samstag tritt das Küchenquartett mit dem A cappella Konzert „Session Nr. 4“ um 16 Uhr in der Kirche auf, am Sonntag singt dort um 15 Uhr der Zarrentiner Gospel-Chor „The Ciscoes“. An beiden Tagen ist außerdem die Jazzband HirschParkTrio von 13 - 16 Uhr zu Gast. Der Klostermarkt hat jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag die Versorgungsstände sogar bis in den Abend hinein. Der Eintritt zum Klostermarkt und zu den Musikveranstaltungen ist frei. Besucher können unter anderem den kostenpflichtigen Parkplatz an der Kirche nutzen.

Unterstützung durch Feuerwehr, Bauhof und andere

Der Klostermarkt wird mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Zarrentin, des Bauhofes Zarrentin, der Mitarbeiterinnen aus der Kulturabteilung der Stadt, der Tagesmütter der Schaalseepiraten und der DLRG Zarrentin umgesetzt. Organisiert wird der Markt mit Unterstützung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin vom Gewerbeverein Zarrentin und Umgebung im Auftrag der Stadt.