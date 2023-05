Sie haben gut lachen, Norbert Möller als stellvertretender Schulleiter (r.) und Zarrentins Bürgermeister Klaus Draeger vor einigen der neu gepflanzten Bäume am Schulcampus. Die werden jetzt fast alle von Sponsoren bezahlt. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Geld war nicht eingeplant Paten spendieren Bäume für neuen Schulcampus Zarrentin Von Mayk Pohle | 31.05.2023, 14:11 Uhr

In wenigen Wochen öffnet Zarrentins neuer Schulcampus. Wie groß die Begeisterung in der Region dafür ist, zeigt sich in einer besonderen Sammelaktion für die Bäume des neuen Campus.