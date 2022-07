Eine Strohpresse brennt auf einem Acker in Zarrentin. FOTO: Stefan Tretropp/Archiv (Symbolbild) up-down up-down Feuerwehren in Zarrentin Brennende Strohpresse sorgt für Großeinsatz am Schaalsee Von Franca Niendorf | 01.07.2022, 06:28 Uhr

Sämtliche Feuerwehren aus der Region rückten zum Einsatz in Zarrentin an. Als die Brandschützer eintrafen, brannte die Strohpresse bereits in voller Ausdehnung.