Der Schaalsee Foto: Jens Büttner/dpa/Archiv up-down up-down Zarrentin 50.000 Schaalseemaränen zurück zum Ursprung Von Frank Liebetanz | 03.05.2023, 11:16 Uhr

In der ersten Besatzaktion in diesem Jahr werden rund 50.000 vorgestreckte Schaalseemaränen in ihr Ursprungsgewässer eingesetzt.