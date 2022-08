Die Banken treten einen Rückzug aus dem ländlichen Raum an. Das bekommen auch die Vellahner zu spüren. Die Volksbank Lüneburger Heide hatte bereits bei der Eröffnung der modernisierten Filiale in Lübtheen verkündet, dass auch in Vellahn eine reine Selbstbedienungsfiliale kommt. Den Schritt geht nun auch die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Wo in Vellahn künftig die Anlaufstelle für Kunden der Sparkasse sein wird, steht derzeit noch nicht fest.

Räumlichkeiten bereits gekündigt

Wer in Vellahn derzeit bei der VR-Bank Geld abheben sowie Kontoauszüge holen möchte, muss zwei Wege gehen. In der VR-Bankfiliale in der Straße der Einheit steht den Kunden lediglich noch der Automat für Kontoauszüge zur Verfügung. Die Ein- und Auszahlung von Geld ist dort nicht mehr möglich. Dafür müssen die Kunden in die Sparkassen-Filiale in der Dr.-Robert-Koch-Straße. Die Banken haben eine Kooperation geschlossen, VR-Kunden können beim Automaten der Sparkasse kostenlos Geld abheben. Überweisungen von VR-Bankkunden werden in Vellahn gar nicht mehr angenommen, sie müssen nach Lübtheen geschickt werden. Auch wer den Beratungsservice der Volksbank beanspruchen möchte, muss nach Lübtheen. Wie Bürgermeister Mike Gerke mitteilt, habe die VR-Bank zum 15. November die gemieteten Räumlichkeiten in der Straße der Einheit gekündigt. „Einige Volksbankkunden haben die Bank mittlerweile schon verlassen“, berichtet Gerke.

In der Filiale in der Straße der Einheit gibt es nur noch einen Automaten für Kontoauszüge. Foto: Theresa Franz

Nach der Volksbank zieht auch die Sparkasse Schwerin-Mecklenburg nach. Auch sie wird die Filiale in Vellahn zu einer Selbstbedienungs-Stelle umwandeln. Wie das Unternehmen mitteilt, soll die „Straffung des Filialnetzes bis zum 31. Dezember 2022“ erfolgen. „In den Monaten der Corona-Pandemie haben wir festgestellt, dass der Bedarf an Service-Leistungen in den Filialen durch die deutlich zunehmende Nutzung von Selbstbedienungs-Angeboten, Online-Angeboten wie unserer Internet-Filiale, unseren Sparkassen-Apps und der virtuellen Assistentin Linda, stetig abnimmt“, begründet Kai Lorenzen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, die Entscheidung.

Neuer Standort für SB-Filiale gesucht

Im Gegensatz zur Volksbank sei die Sparkasse vor Bekanntgabe der Umwandlung auf die Gemeinde zugegangen und habe das Gespräch gesucht, schildert Bürgermeister Mike Gerke. Die Sparkasse suche derzeit nach einem anderen Standort für die SB-Stelle, da die aktuelle Lage der Filiale aus Sicht des Unternehmens wenig attraktiv sei. Das könnte sich jedoch mit der Erschließung des neuen Baugebietes ändern, da dort einmal die Zufahrt gebaut werden soll. Der Bürgermeister könnte sich jedoch auch im geplanten Dorfgemeinschaftshaus ein Standort für die SB-Filiale vorstellen. Wie das Unternehmen mitteilt, sei in Abstimmung mit der Gemeinde ein Angebot zur persönlichen Beratung geplant. Wie Bürgermeister Gerke von dem Gespräch mit dem Unternehmen berichtet, stelle sich das Unternehmen etwa vor, dass ein Mitarbeiter für ein vorab vereinbarten Kundentermin dann nach Vellahn komme.

Ob das Angebot für Beratungstermine unmittelbar nach der Umwandlung der Filiale ermöglicht wird, ist bislang nicht bekannt. Es ist also möglich, dass die Vellahner Bankkunden bald vorübergehend auf den Beratungsservice vor Ort komplett verzichten müssen.