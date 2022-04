So sehen Sieger aus: Lars Große und Andre Wlassak (M.) für ihr Team auf dem Siegerthron der Landesgrillmeisterschaften in Schleswig-Holstein. FOTO: Doreen Wlassak In die Profiklasse aufgerückt Valluhner sind jetzt Grillmeister in Schleswig-Holstein Von Mayk Pohle | 13.04.2022, 15:55 Uhr

Die Valluhner „Glutsbrüder“ sind mit ihrem Mecklenburger Team „Ran an den Grill“ Landesmeister in Schleswig-Holstein geworden. Sie setzten sich in dem stundenlangen Wettkampf gegen zwölf andere Teams durch.