Die Feuerwehren Gallin, Lüttow und Valluhn sowie Polizei und Rettungsdienste wurden am Sonnabend zu dem Unfall gerufen. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Polizei ermittelt gegen Fahrer Tödlicher Unfall in Valluhn – Feuerwehr fand ein Bild des Grauens vor Von Mayk Pohle | 20.02.2023, 17:30 Uhr

Eine Trauerlaterne markiert die Stelle, an der am Sonnabend drei Menschen ums Leben kamen. Für die Feuerwehren und weiteren Rettungskräfte war das kein leichter Einsatz. Und ein Problem in Valluhn bleibt nach dem Unfall bestehen.