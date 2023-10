Für das neue Seehotel der „Block-Gruppe“ in Zarrentin hat die letzte Bauphase begonnen. Der Innenausbau laufe auf vollen Touren, genauso wie der Test der technischen Anlagen, bestätigt Jens Niemann. Der Chef des „Fischhauses am Schaalsee“ wird auch der Leiter des neuen Hotels sein. Eigentlich sollte der Hotelbau schon längst eröffnete sein, doch der Bau zog sich.

Darum zog sich der Bau des Hotels in Zarrentin

Letztendlich haben die Probleme der Bauwirtschaft auch dieses auf 20 Millionen-Euro taxierte Projekt betroffen. Dazu kommt, dass der Bau mit seinen drei elegant verbundenen Räumen auch technisch anspruchsvoll ist. So nutzt das Hotel ein Eisspeichersystem mit einem Erdspeicher von 40 Kubikmetern für seine Versorgung.

„Wir werden in diesem Jahr auf jeden Fall auch für die Gäste eröffnen. Wir haben aber den Anspruch, dass es vom ersten Tag an sehr gut und perfekt laufen muss. Daher werden wir die ganze Anlage nach und nach in Betrieb nehmen und auch eine Testphase durchführen“, verriet Niemann.

Jens Niemann, der Direktor des neuen Hotels in Zarretin, ist in jeder Phase des Bauprojektes dabei.

Der hat seine 60 Köpfe umfassende Mitarbeiterschar für beide Häuser in den vergangenen Monaten zusammengestellt. Für das diesjährige Weihnachtsgeschäft sei man sicher bereit für den normalen Betrieb. Zuvor sollen auch Testgäste die Anlage mit ihren 45 Zimmern auf Herz und Nieren im Alltag prüfen. Sorgen um die Auslastung macht sich Niemann nicht: „Wir können uns schon jetzt vor Anfragen kaum retten.“