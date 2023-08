Neuer Schulcampus Zarrentin Vor dem Start: In diesen modernen Schulen macht allen das Lernen Spaß Von Mayk Pohle | 24.08.2023, 15:52 Uhr Alle neuen Gebäude auf einen Blick, so empfängt einen der neue Schulcampus von Zarrentin. Links die Grundschule, in der Mitte die Realschule, rechts die große Sporthalle mit Mensa. Foto: Mayk Pohle up-down up-down

Wer wissen will, wie modernes Lernen auf dem Lande aussieht, der kommt am nagelneuen Schulcampus von Zarrentin nicht vorbei. Jetzt steht die Eröffnung an.