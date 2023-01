Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa/Archiv up-down up-down Zarrentin Geldautomat auf dem Zarrentiner Markt gesprengt, sieben Menschen evakuiert und | 16.01.2023, 07:42 Uhr Von Mayk Pohle Frank Liebetanz | 16.01.2023, 07:42 Uhr

In der Nacht ist es gegen 3.30 Uhr zu einer Verpuffung in der Bank am Markt gekommen. Die Feuerwehren Zarrentin am Schaalsee und Dreilützow sind unter anderem vor Ort. Die Kripo ermittelt.