In der Nacht zu Sonntag wurde eine 33-Jährige an einer Bushaltestelle in Vellahn angegriffen. Der Vorfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr in der Schulstraße.

Nach Angaben der Frau habe sich ihr plötzlich ein unbekannter Mann genähert. Dann habe er das Opfer gepackt und versucht in ein angrenzendes Gebüsch zu zerren. Die Frau konnte sich losreißen und weglaufen. Dabei zog sie sich mehrere Kratzwunden zu. Anwohner informierten die Polizei. Der Täter konnte zunächst flüchten.

Kriminalpolizei sucht den Verdächtigen

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Der Täter soll ca. 1,90 Meter groß gewesen sein und einen Bart tragen. Bekleidet war er unter anderem mit einer Dreiviertelhose. Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.