Wir schreiben das Jahr 1982. Über Deutschland schwappt eine Welle, die der populären Musik von heute den Weg ebnet. Die „Neue Deutsche Welle“, oder kurz „NDW“. Eine Zeitreise zu diesem Jahr zurück – dazu lädt der Zarrentiner Kulturverein am 21. Oktober ein. Denn dann geben „Die Goldenen Reiter“ im Kloster ein Konzert.

Auch interessant: Freier Eintritt: Diese Feste und Live-Konzerte in MV kosten nichts

„Plötzlich ist alles erlaubt: Freche Texte, Nachthemden auf der Bühne, Rock, Punk, Ska, Reggae, Elektropop. Ein neues Lebensgefühl, eine unbeschwerte Zeit, der Aufbruch zu neuen Ufern. Genau dieses Gefühl lassen „Die Goldenen Reiter“ wieder aufleben und transportieren es mit ihrem akustischen Programm unmittelbar in die Neuzeit“, schildert Eva Bölke vom Zarrentiner Kulturverein.

Es sei eine Wiederauferstehung einer Epoche, die nicht nur die Neue Deutsche Welle auf ganz besondere Art und Weise zelebriert, sondern auch längst vergessen geglaubte Glücksgefühle wieder aufleben lässt.

Akustikinstrumente ersetzen synthetische Keyboards und E-Drums

„Die Goldenen Reiter“ setzen dabei auf Akustikklänge. Ukulele, Akustikgitarre, Akkordeon, Bass und Cajon ersetzen synthetische Keyboards und E-Drums. Alles ist anders, aber es bleibt doch, was es war. Die Musik einer unvergessenen Zeit, gepaart mit Geschichten und Erinnerungen – zum Feiern, lachen, lauschen, mitsingen und schwelgen.

Karten für die Veranstaltung sind im Vorverkauf im Tee- und Geschenkestübchen, Hauptstr. 12, oder in der Postagentur und Angelbedarf, Hauptstraße 1, in Zarrentin sowie an der Abendkasse erhältlich.