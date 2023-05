Die Taufgesellschaft bringt die Kinder für die Taufe zu Pastor Cornelius Wergin ins Wasser Foto: Silke Roß up-down up-down Mit Bilderstrecke Kirchenregion feiert Pfingstgottesdienst am Neuenkirchener See Von Silke Roß | 29.05.2023, 16:01 Uhr

Christen feiern zu Pfingsten den Geburtstag der Kirche und an diesen besonderen Feiertagen finden viele Taufen und Konfirmationen statt. Am Neuenkirchener See wird seit 26 Jahren am Pfingsmontag ein Freiluftgottesdienst mit Taufen gefeiert, der immer mehr Besucher zählt.