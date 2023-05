Die Kanadierin Patricia Ropohl wird am Pfingstmontag ihre eindrucksvolle Ausstellung im Zarrentiner Kloster im Rahmen von „Kunst offen“ persönlich beenden. Foto: Corinna Bushnell up-down up-down Kunst offen in Zarrentin Kanadische Künstlerin beendet am Montag ihre große Ausstellung im Zarrentiner Kloster Von Mayk Pohle | 26.05.2023, 12:01 Uhr

Ihre Bilder, die so wunderbar zu den Mauern des Klosters in Zarrentin passen, sind seit Wochen in aller Munde. Doch wer die Werke der Kanadierin Patricia Ropohl bewundern will, muss sich beeilen.