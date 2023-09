Jubiläumssession beim VCC Vellahn Die karnevalsverrückten Vellahner starten in ihre 65. Session Von Tilo Röpcke | 30.09.2023, 11:13 Uhr Am 11. November startet der VCC Vellahn mit der Eröffnungsparty auf dem Konsum-Parkplatz in seine 65. Session. Dann werden die Anhänger der fünften Jahreszeit auch erfahren, wer die Nachfolge von Prinz André III. und Charlene I. antreten wird. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down

Dass die Aktiven des Vellahner Carneval Clubs ausgelassen und friedlich feiern können, ist weit über die Region hinaus bekannt. Doch mit einem Aufruf an ihre Anhänger, in Zukunft entweder auf Konfetti komplett zu verzichten oder ausschließlich vollständig biologisch abbaubares Papier zu verwenden, will der VCC neue Wege gehen.