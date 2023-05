In Zarrentin sucht die Polizei Zeugen. Symbolfoto: Imago/Rainer Droese/Archiv up-down up-down Zarrentin Täter versuchen, in ein Friseurgeschäft einzubrechen Von Haley Hintz | 19.05.2023, 12:49 Uhr

In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Täter versucht, in ein Friseurgeschäft in Zarrentin einzubrechen.