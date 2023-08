Kaffeetrinken am Wochenende In Christels Kaffeestübchen in Banzin gibt es lauter Lieblingstorten Von Silke Roß | 14.08.2023, 15:14 Uhr Christel Melms hat das Café in Banzin am Ostersonntag 1990 eröffnet Foto: Silke Roß up-down up-down

Vor kurzem hatten wir unsere Leser gebeten, uns ihre Lieblingscafés in der Region zu empfehlen. Unsere Redakteurin Silke Roß stellt diese Tipps nun in loser Reihenfolge vor. Die Fahrt führte nach Banzin in die Konditorei Robin Melms, die viele Kunden noch als Christels Kaffeestübchen kennen.