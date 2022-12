Ob nun Gaumenfreuden aller Art, Chor- und Blasmusik oder Kunsthandwerk, der Klostermarkt „Weihnachten“ hatte am vergangenen Wochenende für jeden Besucher etwas zu bieten. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Zarrentin Großer Andrang beim Klostermarkt „Weihnachten“ 2022 Von Tilo Röpcke | 04.12.2022, 10:42 Uhr

Zwei Jahre lang mussten sich die Zarrentiner und ihre Gäste in Geduld üben. Am Wochenende war es aber endlich so weit. Der Klostermarkt „Weihnachten“ zog wieder tausende Besucher an zwei Tagen in seinen Bann.