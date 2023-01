Das sind sie, die sich in den kommenden Jahren ehrenamtlich für ihre Freiwillige Feuerwehr engagieren wollen: Benni Alm, Uwe Julius, Laura Werner, Petra Romann, Sabine Werner, Detlef Westphalen, Doris Simon (von links). Nicht auf dem Bild: Katrin Dittmann. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Gemeinde Vellahn Freiwillige Feuerwehr Rodenwalde gründet Förderverein Von Tilo Röpcke | 29.01.2023, 08:13 Uhr

Lange wurde in Rodenwalde über die Gründung eines Fördervereines der Freiwilligen Feuerwehr geredet. Am vergangenen Sonnabend war es dann endlich so weit. Wehrführer Benni Alm und Initiator Uwe Julius fanden im Gemeindesaal des Dorfes schnell acht Gründungsmitglieder.