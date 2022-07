Mit Campingstühlen und Verpflegung ausgestattet, genossen die Zuschauer den Film in ganz besonderer Atmosphäre. FOTO: Theresa Franz up-down up-down Freilichtkino in Zarrentin Im Campingstuhl den James-Bond-Film direkt am Badestrand genießen Von Theresa Franz | 31.07.2022, 11:50 Uhr

In Zarrentin konnte der James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ in ganz besonderer Atmosphäre genossen werden — direkt am Badestrand des Schaalsees.