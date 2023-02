Weiträumige Blühflächen sind unter anderem wichtig für den Wildbienen-Bestand. Foto: Susanne Hoffmeister up-down up-down Förderverein Biosphäre Schaalsee Insektenfreunde können wieder Wildblumensamen bestellen Von Silke Roß | 14.02.2023, 12:07 Uhr

Der Förderverein Biosphäre Schaalsee unterstützt auch in diesem Jahr den Artenschutz in der Region. Wer sich an der Sammelbestellung für regionales Wildblumensaatgut beteiligen möchte, kann sich noch anmelden.