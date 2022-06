Kann die Region rund um den Schaalsee für die Wasserstoffproduktion genutzt werden? FOTO: Franziska Kolm up-down up-down Infoveranstaltung Erneuerbare Energie H2-Tagung „Grüner Wasserstoff aus Vellahn“ Von Silke Roß | 27.06.2022, 16:01 Uhr

Die Firma Enertrag informiert Interessierte aus der Region zum Thema „Grüner Wasserstoff aus Vellahn“. Die Veranstaltung findet am 28. Juni von 16 bis 19 Uhr im Fischhaus Hotel am Schaalsee in Zarrentin statt.