Wie finde und erkenne ich Bernstein. Das und noch einiges mehr konnten die Kinder am Stand des Geoparks „Nordisches Steinreich" erfahren.

Ein gelungenes Fest für die Kleinsten in Zarrentin

Hunderte Kinder und ihre Eltern konnten am Sonnabend bei besten äußeren Bedingungen einen unbeschwerten und kurzweiligen Nachmittag an Zarrentins Badestrand verbringen. Bürgermeister Klaus Draeger kündigt an, 2024 erneut kandidieren zu wollen.