Ein Bild mit Symbolcharakter: Selbst in schwierigen Zeiten stehen die Mitglieder des VCC zusammen. Entstanden ist die Aufnahme erst vor wenigen Wochen beim Treffen der Tanzgruppen an der Vellahner Badeanstalt. Foto: Privat up-down up-down Vellahner Carnevals Club Die Anhänger der fünften Jahreszeit starten in die 64. Session Von Tilo Röpcke | 06.11.2022, 18:23 Uhr

Lange mussten sich die Mitglieder des Vellahner Carnevals Clubs in Geduld üben. Doch am kommenden Sonnabend ist es endlich wieder so weit. Dann wird die 64. Session mit einer Party auf dem Konsum-Parkplatz des Dorfes eröffnet.