Ludwigslust-Parchim Der Landesbaupreis MV 2022 geht nach Zarrentin und Wöbbelin Von Katharina Golze | 19.10.2022, 05:55 Uhr

Gleich zwei Ehrungen bekommt die Amtsscheune in Zarrentin am Schaalsee. In der Kategorie Landschaftsarchitektur überzeugte die Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Wöbbelin.