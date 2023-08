Zarrentin Klostermarkt „Kunst und Werk“ präsentiert Schmuck und Handwerkskunst Von Haley Hintz | 09.08.2023, 05:46 Uhr Der Klostermarkt „Kunst und Werk“ findet in Zarrentin statt. Foto: Christian Jäger/Archiv up-down up-down

Am 26. und 27. August 2023 findet der Klostermarkt „Kunst und Werk“ in Zarrentin am Schaalsee statt.