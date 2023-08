Gemeinsam mit den Fördervereinen und den Partnern der beiden Biosphärenreservate lädt das Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe zur vierten Biosphärenwoche ein. Diese findet vom 25. August bis zum 3. September statt.

Ausstellung „Lebendige Insektenvielfalt“ wird eröffnet

Am 25. August startet die Biosphärenwoche mit der Ausstellungseröffnung „Lebendige Insektenvielfalt“ im Informationszentrum Zeughaus auf der Festung Dömitz. Außerdem findet ein Fledermausabend mit Vortrag im Pahlhuus in Zarrentin am Schaalsee und anschließender Exkursion statt.

Lesen Sie auch Zarrentin Biosphärenreservat Schaalsee lädt zur Fledermausführung ein

Das Tierschutzzentrum „Land der Tiere“ und die Mosterei und Brennerei Kneese öffnen ihre Türen. Die Schwechower Obstbrennerei bietet eine Führung und Verkostung sowie ein Kino im Park an.

Wanderungen, Safaris und Fotoausflüge

Ranger führen Wanderungen für Familien sowie Moorinteressierte durch. Außerdem wird zu den Redefiner Pferdetagen, zu Safaris, Alpaka- und Kräuterwanderungen und zu Fotoausflügen eingeladen. In Kooperation mit den Biosphärengemeinden Bresegard bei Picher und Redefin findet am 31. August ein Info-Abend Solaranlagen auf Landgestüt Redefin statt.

Zum Abschluss der Biosphärenwoche findet am 2. September der „Tag der Molkerei“ in der Gläsernen Molkerei in Dechow sowie zum Brennerei- und Weinfest auf Gut Schwechow statt. Am 3. September wird zum Biosphäre-Schaalsee-Markt in Zarrentin am Schaalsee eingeladen.