Hier wird für die Gastronomie gekocht Block Menü stampft in Zarrentin das nächste Großprojekt aus dem Boden Von Mayk Pohle | 12.09.2023, 16:35 Uhr Die Baugrube für das neue Fertigungsgebäude von „Block Menü" ist bereits ausgehoben, das Hamburger Unternehmen steckt weiter 15 Millionen in den Zarrentiner Standort. Foto: Mayk Pohle

Block Menü in Zarrentin festigt seinen Platz als wichtigster Arbeitgeber in der Stadt. Bis 2025 steckt die Block-Gruppe 15 Millionen Euro in die Erweiterung seiner Fertigung. Was geplant ist.