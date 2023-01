Der Biosphäre-Schaalsee-Markt in Zarrentin am Schaalsee Foto: Frank Hermann up-down up-down Zarrentin Direktvermarkter für den Biosphäre-Schaalsee-Markt gesucht Von Frank Liebetanz | 05.01.2023, 07:42 Uhr

Direktvermarkter können sich ab sofort für den monatlich stattfindenden Biosphäre-Schaalsee-Markt in diesem Jahr in Zarrentin am Schaalsee bewerben.