Brand in Rodenwalde 80 Kälber aus brennenden Kuhstall gerettet Von Stefanie Milius | 22.11.2022, 15:52 Uhr

Großeinsatz der Feuerwehren aus Vellahn und Umgebung am Dienstagnachmittag in Rodenwalde. Mitten im Dorf war der alte Kuhstall in Brand geraten.