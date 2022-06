Bürgermeister Christian Greger übergibt den Pokal für die Kreismeister im Vierkampf der Grundschulen FOTO: Silke Roß Schulsport Wittenburger Grundschule ist Kreismeister im Vierkampf Von Silke Roß | 02.06.2022, 19:09 Uhr

In der Grundschule am Friedensring in Wittenburg werden viele kleine Sportler ausgebildet. Neben der Kreismeisterschaft im Vierkampf wurden nun auch Sportabzeichen verliehen.