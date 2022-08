Wittenburgs Bürgermeister Christian Greger (2.v.l.) übergibt an der Baustelle des künftigen Feuerwehrgerätehauses in Löningen ein Geschenk an Löningens stellvertretenden Bürgermeister Rainer Kroner, die stellvertretende Bürgermeisterin Agnes Menke und den 1. Stadtrat Thomas Willen

FOTO: Stadt Löningen up-down up-down