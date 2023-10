Erneut wurde ein Geldautomat in MV gesprengt, diesmal in Wittenburg. Die Täter schlugen in den frühen Morgenstunden an diesem Dienstag auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts zu. Zeugen der Tat riefen umgehend die Polizei. Die Täter konnten jedoch flüchten. Erst am vergangenen Wochenende wurde ein Geldautomat in Ludwigslust aufgesprengt.

Bereich wurde von Polizei großräumig abgesperrt

Das Gerät in Wittenburg wurde stark beschädigt und Geldscheine waren in der Nähe zu finden. Zur Spurensicherung wird der Bereich derzeit großräumig durch Einsatzkräfte der Polizei abgesperrt. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die in der Zeit von 3 bis 4 Uhr in Wittenburg die Tat beziehungsweise auffällige Personenbewegungen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hagenow unter 03883/6310, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.