Die letzten Sekunden des alten Krans der früheren Baustoffversorgung, bald sollen hier Logistikhallen entstehen. Foto: Tim Hausenblas Abriss in Wittenburg Schandfleck verschwindet für neues Logistikzentrum an der A24 Von Mayk Pohle | 20.10.2022, 16:07 Uhr

Jahrelang war die Brache direkt an der A24 ein optischer Schandfleck für Wittenburg. Der ist jetzt durch beeindruckende Abrissarbeiten in Rekordzeit verschwunden. In wenigen Wochen soll an gleicher Stelle mit dem Bau eines großen Logistikzentrums begonnen werden.