Grundschule Wittenburg Schulanfänger werden direkt neben Großbaustelle lernen müssen Von Mayk Pohle | 10.08.2022, 13:18 Uhr

Wenn kommenden Montag die Schulanfänger aus Wittenburg und Umgebung zum ersten Mal in ihre Schule gehen, werden sie mit einer Großbaustelle in direkter Nachbarschaft lernen müssen. In Wittenburg sind dennoch alle froh darüber.