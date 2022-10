Die Fotografinnen Jasmin Fischer (links mit Bild), Inge Moldt (Mitte mit Bild) und Kathrin Schwarze (rechts mit Bild) waren zur Feier der neuen Gestaltung der Flure in St. Hedwig gekommen und präsentierten ihre Fotos begleitet von Bürgermeister Christian Greger (l.), der Leitung des Hauses Hans-Jürgen Wilhelm und Yvonne Dahl, sowie Schülern der Abiturklasse des Gymnasiums Wittenburg. Foto: Silke Roß up-down up-down Ausstellung in Wittenburg Die Stadt kommt auf Fotos zu den Menschen im Seniorenheim Von Silke Roß | 21.10.2022, 14:34 Uhr

Ältere Menschen, die in einem Seniorenheim leben, sind oft nicht mehr so mobil. Aus diesem Grund hat die Leitung von St. Hedwig in Wittenburg sich entschieden, die Flure und Räume mit Fotos aus der Region zu schmücken. Bekommen hat sie die Motive von Fotografen aus der Gegend.