Schüler und Vertreter der Stadt gedenken der Opfer der NS-Diktatur Foto: Charlotte Sophie Strehk Holocaust-Gedenken Hagenow und Wittenburg Schüler erinnern am 9. November an Opfer der NS-Diktatur Von Silke Roß | 10.11.2022, 14:37 Uhr

Schüler und Vertreter der Stadt haben in Wittenburg am 9. November der Opfer der NS-Diktatur gedacht. Dabei wurden auch die Stolpersteine in der Stadt geputzt.