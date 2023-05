Die Mühlsteine erinnern an die aktive Zeit der Wittenburger Mühle. Bis 1956 wurde hier noch Getreide gemahlen Foto: Silke Roß up-down up-down Mit Bilderstrecke Wittenburg feiert den Mühlentag mit einem Kinder- und Familienfest Von Silke Roß | 29.05.2023, 17:19 Uhr

Der Mühlentag erinnert in Mühlen in ganz Deutschland an eine mittlerweile historische Art, Getreide zu verarbeiten. Auch in Wittenburg wird der Mühlentag mit einem Kinder- und Familienfest begangen.