Buchlesung im Garten, und das gleich an fünf verschiedenen Stellen im kleinen Dorf Woez. Hier bereiten sich die Gäte auf eine Lesung der Autorin Ilka Sommer vor. FOTO: Mayk Pohle up-down up-down Lesenächte in Woez Wenn Schriftsteller zum Lesen in den Garten kommen Von Mayk Pohle | 08.08.2022, 16:55 Uhr

Mehr als 150 Menschen haben am Wochenende die Lesenächte im DichtFest-Garten in Woez erlebt. Dahinter stecken zwei umtriebige Männer, die am kommenden Sonnabend an gleicher Stelle noch eine Hörbuchnacht veranstalten.