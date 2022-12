Die Bushaltestelle in Camin ist zum Stall von Bethlehem umgestaltet worden. Foto: Marcel Schulz up-down up-down Amt Wittenburg Weihnachtliche Bushaltestellen erfreuen Wartende Von Silke Roß | 22.12.2022, 17:49 Uhr

In den Wittenburger Ortsteilen Albertinenhof, Camin, Körchow und Zühr erstrahlen Bushaltestellen in weihnachtlichem Schmuck. Angeregt hat das die Kirchengemeinde Körchow-Camin, aber umgesetzt worden ist es von vielen Freiwilligen in den Dörfern.