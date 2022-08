Corona. Homeoffice. Zeit für einen Hund. Doch fast alles davon scheint seit einigen Wochen Geschichte. Plötzlich ist Reisen wieder möglich, die Eltern gehen wieder ins Büro, die Kinder in die Schule und der Vierbeiner hat das Nachsehen. Für ihn bleibt keine Zeit und vielerorts auch kein Platz mehr. Doch wohin mit Fiffi, wenn der Alltag wieder an die Tür klopft? „Dann bringen die Leute die Tiere zu uns oder lassen sie einfach frei rumlaufen“, sagt Doris Schiemann, Leiterin der Tierpension „Kleine Oase“ in Holthusen.

Lesen sie auch: Die Not hört mit Corona nicht auf

Diese Fälle hat sie in den vergangenen Wochen immer wieder erlebt. Hunde, die plötzlich in Gemeinden auftauchen. „Sie streunen über die Straßen, niemand kümmert sich, sie lassen sich auch nicht wirklich ankommen. Oft wird schnell klar: Das ist ein Hund aus dem Ausland. Sie sind menschliche Nähe nicht gewohnt, viele sind Angstbeißer und verhaltensauffällig“, beschreibt Doris Schiemann das Problem und schiebt hinterher: „Die Leute sind verrückt.“

Angelegte Ohren, lautes Bellen - auch dieser Hund kam aus dem Ausland nach Deutschland und wurde dann im Tierheim in Holthusen abgegeben. Foto: Katja Müller Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dass die Bilder und Geschichten, mit denen die Tierschutzorganisationen um neue Hundehalter buhlen, eine große Wirkung haben, weiß die Holthusenerin aus eigener Erfahrung. „Doch niemand von denen macht sich bewusst, dass es sich dabei um Tiere handelt, die besonders viel Aufmerksamkeit und Kenntnis benötigen. Wir hier brauchen das Doppelte bis Dreifache an Zeit für die Tiere im Vergleich zu den normalen Fundhunden – insofern die normal sind“, sagt sie und warnt noch einmal eindringlich: „Wenn wir nicht aufpassen und das so weiter geht, dann haben wir hier in Deutschland bald das nächste Straßenhundeproblem – selbst in Mecklenburg.“

Auch Hunde, die über das Ordnungsamt gebracht werden, kommen öfter. So ist Doris Schiemanns Mann Frank an diesem Tag unterwegs, um einen Hund zu holen, dessen Herrchen für einige Zeit hinter Gittern muss. Eine Seltenheit, so die Pensionsleiterin, sei das nicht. Aus den anderen Heimen weiß sie, dass die Situation ähnlich ist. Alle seien mehr als voll.

Im Roggendorfer Tierheim seien viele Tiere ebenso Opfer der Corona-Zeit, erklärt Tierheimleiterin Meike Jaworski. Angeschafft gern über ein Kleinanzeigenportal und nun nicht mehr erwünscht. „Ich fürchte, es wird auch nicht besser“, sagt Maike Jessen, Vorsitzende des Roggendorfer Vereins.

Selbst die Pfleger haben kaum Chancen, sich dem Hund ohne Probleme zu nähern. Auf Menschen reagiert er immer aggressiv. Foto: Katja Müller Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Hinzu käme zu all den Problemen, merkt Doris Schiemann an, dass viele Züchter in der Pandemie für deutlich mehr Hundenachwuchs gesorgt haben. „Sie haben sich der Nachfrage angepasst und manche bleiben jetzt auf ihren Tieren sitzen. Wir hatten das schon, dass sie dann bei uns Welpen abgeben, weil die Urlaubsreise gebucht ist, aber keiner die Tiere wollte“, sagt sie und rollt mit den Augen.

Lesen Sie auch: Höhere Gaspreise fatal für den Tierschutz

Ein anderes großes Sorgenkind, jedenfalls bezüglich der Körerhöhe, ist Pluto. Die Dogge ist eineinhalb Jahre alt und seinen Besitzern nicht nur sprichwörtlich über den Kopf gewachsen. „Sie waren sich nicht im Klaren darüber, wir groß die Dogge einmal wird. Als Welpe war sie noch niedlich, doch nun ist es ihnen zu viel. Zumal Pluto nicht allein, sondern mit einer großen Mischlings-Hündin gehalten wurde“, erzählt die Heimleiterin. Beide sollen nach Möglichkeit schnell wieder ein neues Zuhause finden – gemeinsam.

Einfach ausgesetzt. Diese kleine Katze wurde ins Tierheim gebracht und soll demnächst ein neues Zuhause bekommen. Foto: Katja Müller Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Seit gut drei Monaten befinden Doris Schiemann und ihr Team sich im Ausnahmezustand. Neben den verhaltensauffälligen Hunden kommen noch mehr Katzen. Nahezu täglich werden sie gebracht oder manche am Weg zur Tierpension abgestellt. „Wir haben Katzen in allen Größen, mit allen Felltypen und allen Farben. Die meisten sind gechipt, gesund und geimpft. Mindestens 50 Tiere kann ich sofort vermitteln“, sagt die Tierfreundin.

Interessierte können sich bei ihr unter der Telefonnummer 03865 844330 melden. Wer das Tierheim mit Spenden unterstützen möchte, sei gern gesehen. „Alles wird teurer und gerade beim Spezialfutter und dem Einstreu sind die Preise regelrecht explodiert. An den Herbst oder Winter mag ich gar nicht denken“, sagt sie betrübt.