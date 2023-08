Grundschule und Kita Wittenburg: Tempo-Anzeige soll Verkehr am Friedensring beruhigen Von Silke Roß | 07.08.2023, 18:09 Uhr Norman Schulze, Jana Berger, Sandra Langediekhoff, Annett Gressmann und Christian Greger (vl) Foto: Silke Roß up-down up-down

Mit einer Geschwindigkeitsanzeige an der Zufahrtsstraße zu Grundschule und Kita am Friedensring in Wittenburg soll die Verkehrssicherheit weiter erhöht werden. Vor allem morgens ist der Schulweg für die Kinder nicht ungefährlich.