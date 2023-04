Jugendbeteiligung im Amtsbereich wollen die SPD-Stadtvertreter Wittenburgs initiieren Symbolfoto: Katharina Golze up-down up-down Kommunalpolitik für junge Leute SPD-Stadtvertreter wollen Kinder-und Jugendrat für Wittenburg Von Silke Roß | 20.04.2023, 11:01 Uhr

Kinder und Jugendliche in Wittenburg und Wittendörp sollen an Entscheidungen der Kommunalpolitik beteiligt werden. Wie die SPD-Fraktion sich das vorstellt und was sie verspricht.