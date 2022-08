Am ersten Septemberwochenende lädt der SG Blau Weiß Parum-Dümmer wieder zum Drachenbootfest. Das Wasserspektakel auf dem Dümmer See ist bereits Tradition. FOTO: Lisa Bach, Archiv up-down up-down Wettkampfstimmung in Dümmer SG Blau Weiß Parum-Dümmer lädt zum Drachenbootfest Von Nadja Hoffmann | 25.08.2022, 13:52 Uhr

Nach alter Tradition organisiert der Sportverein auch in diesem Jahr am ersten Septemberwochenende das Wasserspektakel auf dem Dümmer See. Und das Programm zum 23. Fest wird wieder bunt.