Rettungskräfte bergen am Montagmorgen den in sein Fahrzeug eingeklemmten Fahrer. FOTO: Stefan Berg up-down up-down Unfall in Lehsen Auto fährt frontal gegen einen Baum: Fahrer schwer verletzt Von Mayk Pohle | 01.08.2022, 09:22 Uhr

Auf der Landesstraße 05 in Lehsen nahe Wittenburg ist am Montagmorgen ein Mann nach einem Aufprall mit seinem Auto an einem Straßenbaum schwer verletzt worden.