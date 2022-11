Rassegeflügelzüchter Eckhard Zierow aus Renzow setzte am Mittwochabend seine Ausstellungstiere in die vorbereiteten Käfige in der Wittenburger Sport- und Mehrzweckhalle ein. Er ist unter anderem mit der Rasse Australorps dabei.

Foto: Dieter Hirschmann up-down up-down