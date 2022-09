Das neue Gewerbegebiet soll südlich der A24 und östlich der Hagenower Chaussee gebaut werden. Foto: Stadtverwaltung Wittenburg up-down up-down Wittenburg Weiterer Schritt zum Bau des Gewerbegebiets „Auf der Heide“ ist getan Von Theresa Franz | 29.09.2022, 17:43 Uhr

Direkt an der A24 soll in Wittenburg ein neues Gewerbegebiet entstehen. Darüber einig ist man sich bereits seit mehreren Jahren. Jetzt wurde ein weiterer Schritt in der Planung gemacht.