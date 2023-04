Das Osterfeuer auf der Wittenburger Bürgerwiese zog bereits am Nachmittag des Ostersonnabends sehr viele Menschen an. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Osterfeuer Wittenburg Bürgerwiese war zum großen Osterfeuer der Treffpunkt für Hunderte Von Mayk Pohle | 09.04.2023, 10:17 Uhr

Osterfeuer in Wittenburg, das war etliche Jahre keine besondere Sache in der Stadt, und das lag nicht nur an Corona.