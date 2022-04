Das neue Sozialgebäude bei Oetker in Wittenburg wird eröffnet: Mit dabei: Bürgermeister Christian Greger, Christian Zwickel von der Oetker Geschäftsführung, Günter Matschoß vom Landkreis und Werkleiter André Stenzel (v.li.) FOTO: Mayk Pohle Neues Gebäude für Oetker 3,3 Milliarden Pizzen in 30 Jahren aus Wittenburg Von Mayk Pohle | 29.04.2022, 15:59 Uhr

Dr. Oetker in Wittenburg hat mit großem Aufwand sein neues Büro- und Sozialgebäude eingeweiht und gleichzeitig 30 Jahre Pizzaproduktion am Standort gefeiert. Die Firmenleitung kündigte weitere Investitionen an.