Kinder, die das sechste Lebensjahr vollendet haben, können in Wittenburg schwimmen lernen. Foto: Drew Gilliam/Unsplash (Symbolbild) Sommerferien Schwimmkurse in Wittenburg haben Restplätze frei Von Silke Roß | 19.07.2023, 16:38 Uhr

Auch in Wittenburg können Kinder nun Schwimmen lernen. Eine Initiative der CDU Wittenburger Land hatte weitere Sponsoren motiviert, so dass nun insgesamt drei Ferienkurse am Schwimmteich der Stadt angeboten werden können.